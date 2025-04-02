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ЖК «Фатхобод»
Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.
Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод…
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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ЖК «Shoxsaroy Residence» - это жилой комплекс комфорт - класса с удобствами, о которых вы мечтаете. Этот новый проект от строительной компании China House, который занимает площадь 21 000 м². Работа велась в сотрудничестве с лучшими инженерами и дизайнерами, чтобы проект был идеальным и соот…
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1
Застройщик
China House
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Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои…
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Застройщик
ООО «Зиё-ой классик»
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz