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Жилой комплекс

Ташкент, Узбекистан
от
$696
от
$697/м²
;
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2
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ID: 25517
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Новостройка от застройщика в

Яшнободском районе 

Ориентир Янгиобод.

1-4 этаж 11000.000сум

5-этаж 9000.000сум

Сдача 2025

(97)412-88-44

 

 

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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