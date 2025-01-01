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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Навои, Узбекистан

Тамдынский район
7
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8 объектов найдено
Под офис,логистика,учебный центр и.т.д 474+474 кв.м в Тамдынский район, Узбекистан
Под офис,логистика,учебный центр и.т.д 474+474 кв.м
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 948 м²
Количество этажей 2
Яккасарайский район, массив Кушбеги, улица 1-й проезд Шота Руставелли, ЖК "Соларис",набережн…
42,81 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Ракат махалля Аския Базар 350 кв.м 3 уровня в Тамдынский район, Узбекистан
Ракат махалля Аския Базар 350 кв.м 3 уровня
Тамдынский район, Узбекистан
Новостройка !  Ракат махалля улица Шох Жахон пересечение с ул.Бабур,рядом Аския Базар нап…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Таможенный и Коммерческий склад временного хранения. в Тамдынский район, Узбекистан
Таможенный и Коммерческий склад временного хранения.
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 15 300 м²
Хранение грузов в помещении и под навесом. (Склад) Общая площадь: 15302 кв.м Наш склад при…
Цена по запросу
в месяц
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Частный продавец
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Русский
Коммерческое помещение 216 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 216 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 216 м²
Агентство недвижимости «RE/MAX Diamond» предлагает Вашему вниманию Сдаётся в аренду нежил…
298,381 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 625 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 625 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 1 625 м²
Этаж 12345/5
Агентство недвижимости "Re/max Diamond" предлагает Вашему внимание -Аренда помещения - Ра…
324,33 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Под офис,кафе,ресторан,учебный центр,магазин и.т.д в Тамдынский район, Узбекистан
Под офис,кафе,ресторан,учебный центр,магазин и.т.д
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 437 м²
Количество этажей 1
Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам, пересечение с проспектом Мустакиллик, недалеко от мет…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 1 625 м² в Учкудукский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 625 м²
Учкудукский район, Узбекистан
Площадь 1 625 м²
Этаж 1234/5
Агентство недвижимости "Re/max Diamond" предлагает Вашему внимание #Аренда помещения - Ра…
324,33 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 200 м² в Тамдынский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 200 м²
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
25,95 млн сум
в месяц
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Частный продавец
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Русский

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