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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Канимехский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Сдаётся офис на м. Ойбек в Канимехский район, Узбекистан
Сдаётся офис на м. Ойбек
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 18 м²
Количество этажей 7
На перекрёстке  м. Ойбек, 7 этажном  здании с ремонтом.
$350
в месяц
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Агентство
West End Consulting
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СДАМ НА М. ОЙБЕК 50 М2, ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 1050$ в Канимехский район, Узбекистан
СДАМ НА М. ОЙБЕК 50 М2, ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 1050$
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 1
Количество этажей 7
С отличной проходимостью, на 1 линии,  у метро Ойбек,
$1,000
в месяц
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha