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Дома в Навбахорский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с подвалом в Навбахорский район, Узбекистан
Дом 3 спальни с балконом, с подвалом
Навбахорский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Тел: Телеграм: https://t.me/johon_z
3,07 млрд сум
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Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Навбахорский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная