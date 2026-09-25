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Жилье в Навбахорский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 7 комнат в Даврикурган, Узбекистан
Дом 7 комнат
Даврикурган, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Тел: Телеграм: https://t.me/johon_z
$250 000
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Параметры недвижимости в Навбахорский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная