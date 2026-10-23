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Дома в Мубарекский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом в Муборак, Узбекистан
Дом
Муборак, Узбекистан
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Коттедж с оборудованным магазином — 500 000 000 сум Посёлок Строитель, дом 18, Мубарек, Каш…
$41 527
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Параметры недвижимости в Мубарекский район, Узбекистан

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