Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мубарекский район
  3. Жилая

Жилье в Мубарекский район, Узбекистан

;
1 объект найдено
Квартира в Муборак, Узбекистан
Квартира
Муборак, Узбекистан
Иссыксона 1 сотикс.Холати а'ло. Телефонный номер
$496
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мубарекский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная