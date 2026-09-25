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Таунхаусы в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в хорошем спальном районе-Мирзо-улугбек!!ориентир Буюк Ипак Йули метро. …
$326 000
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Агентство
SV Real Estate
Языки общения
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Таунхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ В ВОТСАП ИЛИ ТЕЛЕГРАММ, ТЕЛЕФОН В ОБЬЯВЛЕНИИ! Продается кирпичны…
$139 000
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Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная