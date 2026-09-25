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Пентхаусы в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 9/10
Продаётся роскошный пентхаус в ЖК "Лондон"  Мирзо-Улугбекский район, ориентир: Стадион "Ста…
$435 000
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная