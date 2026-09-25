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Двухуровневые квартиры в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 12/16
Срочно продаётся квартира 141 м² в ЖК Flagman от BI Group — дешевле застройщика Продаётся…
$260 000
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная