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Квартиры в Маргилан, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Маргилан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Маргилан, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - КОНЕЧКА 2 КАВАТЛИ КИРПИЧНЫЙ УЙНИНГ 2…
242,96 млн сум

Параметры недвижимости в Маргилан, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная