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Земельные участки в Кибрае, Узбекистан

10 объектов найдено
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
#Qibray tumani #Ulug'bek poselok manzil:Yadroviy instdan teparoda #4-ta binoli 1-Ta bino 4-…
4,89 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
#Продажа #Земля 6Гектар Район: #Кибрай Ориентир: Байткорган мечет Площадь: #600соток Кадаст…
73,41 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Внимание застройщиков, инвесторов Продаётся земля под коттеджный городок Ташкентская…
28,57 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается участок в дачном СВТ у реки чирчик (ведется переход в махалю) от Буюк Ипак Йули ме…
85,65 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается участок в дачном СВТ у реки чирчик (ведется переход в махалю) от Буюк Ипак Йули ме…
85,65 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается участок в дачном СВТ у реки чирчик (ведется переход в махалю) от Буюк Ипак Йули ме…
85,65 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Кибрайский район Набережная. Ориентир туйхона Бахор. Участок 11 соток. Есть дом …
1,59 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продаю земельный участок 3.5 сот Тайхона замена алмазарский район Фасад 25х12 Цена 77000у.е…
942,10 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продается земля 8 соток, размер 20*40 под строительство дома,адрес Кибрай Тарракий махалла, …
122,35 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продаеться мукомольный завод 4 га земли есть ЖД ветка 11 вагонов в собственности   все обо…
110,12 млрд сум