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Готовый бизнес в Кибрае, Узбекистан

коммерческая недвижимость
8
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1 объект найдено
Готовый бизнес 2 600 м² в Кибрай, Узбекистан
Готовый бизнес 2 600 м²
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 4
12,40 млн сум
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Domio
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