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Квартиры в Келесе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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