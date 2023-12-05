Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Джума
  3. Жилая

Жильё в Джума, Узбекистан

квартиры
1
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Джума, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Джума, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 3/7
Продаётся новостройка площадью 154 квадратных метра. Квартира находится в состоянии коробка…
1,17 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения: Русский