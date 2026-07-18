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Коммерческая недвижимость в Джизаке, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Джизак, Узбекистан
Коммерческое помещение
Джизак, Узбекистан
Пусть голые оладьи звонят. Холати Зур Джизза Шахар!!!
$4
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Агентство
USMANOV REALTY
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Готовый бизнес 110 000 м² в Джизак, Узбекистан
Готовый бизнес 110 000 м²
Джизак, Узбекистан
Площадь 110 000 м²
SOTILADI — TAYYOR VA DAROMAD KELTIRAYOTGAN AGROBIZNES 📍 Jizzax viloyati, G'allaorol tuman…
$600,000
НДС
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Частный продавец
Языки общения
English, Русский
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