Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
284
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
166
Жилая
Квартира
24825
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4138
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1101
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
101
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2711
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
79
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
235
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10102
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Джизакская область
Жилая
Жильё в Джизакская область, Узбекистан
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
101 м²
7/10
#Яккасарай Кушбеги 3/7/10 Монолит Комнаты раздельные С/y совмещенный Ремонт черновая отделк…
1,31 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Небоскрёб
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
30 м²
1/3
#755 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
527,73 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
68 м²
5/8
#Алм #Ипотека 2/5/8 Ор:#Сагбон Рем:евроремонт Общ.пл:68 кв.м Тип.стр:кирпичный План…
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Poytaxt Uylari
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
106 м²
9/10
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС ДАРХАН АВЕНЮ 4/9/10 Квартира класса ЛЮКС Общая площадь 106м2 Стил.дизайн …
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
3/3
Телефон 909772988 3/3/3 Ориентир: Р-н Каримбек Ремонт: Средний Планировка: Смежно-раздельная…
838,09 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
MEGAPOLIS
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
5/9
Продаётся дом Gulabod 6 возле дома есть версал, чарсу, школа, детский сад, и метро тинчлик д…
1,07 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
72 м²
5/9
#ДружбаНародов #3комнатная 3/4/9 панель комнат раздел с/уз раздел кухон гарнитур кондер ремо…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
1 м²
1
яшнобод туманида 1 хонали котеж сотилади ремонтдан чикан шароитлари ичида бор. кулай жойда …
439,78 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
45 м²
2/4
Чиланзар 3 Ориентир метро Хамза 200 метров 2/2/4, балкон 1.5х3 Зеркальная Санузел раздельны…
829,29 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Barakat Home
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
95 м²
5/5
Предлагается к продаже просторная трёхкомнатная квартира, расположенная в удобном районе по…
1,11 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
103 м²
Район: #Мирабад Улица: на пересечениях Нукусская и Афрасиаб ЖК: "NRG Oybek” Застройщик: …
3,61 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
3/4
#1453 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
879,55 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Джизакская область, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL