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Земельные участки в Газалкент, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Газалкент, Узбекистан
Земельные участки
Газалкент, Узбекистан
#1853 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Хорошая планировка, проверенный хозяин, собственник Ташкентс…
3,69 млрд сум