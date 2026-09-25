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Дома с гаражом в Газалкенте, Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Газалкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Добротный особняк в красивом месте. Маленькая " Италия " всего час езды от города. Таш. О…
$420 000
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Дом 4 комнаты в Газалкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Ташкентская область, Бостанлыкский район Продаётся готовая дача рядом с речкой! - 4 комнаты …
$75 000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский