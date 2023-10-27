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Земельные участки в Фергана, Узбекистан

3 объекта найдено
Земельные участки в Фергана, Узбекистан
Земельные участки
Фергана, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ ШОДЛИК МАСЖИДИ ОРКАСИДА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ШОДЛИК 5 СОТ…
268,60 млн сум
Земельные участки в Фергана, Узбекистан
Земельные участки
Фергана, Узбекистан
БУШ ЕР СОТИЛАДИ ШАХАРДА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - "ВИСОЛ" ТУЙХОНАСИ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 9 СОТИГ…
42,73 млн сум
Земельные участки в Фергана, Узбекистан
Земельные участки
Фергана, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ ШАХАРДА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - 29 - МАКТАБ ОРКАСИДА 10 СОТИХ 1 ХОНА УЙИ…
54,94 млн сум