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Дома в Фергана, Узбекистан

3 объекта найдено
Дом 8 комнат в Фергана, Узбекистан
Дом 8 комнат
Фергана, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - 29 - МАКТАБ ОРКАСИДА 6 СОТИХ 8 ТА ХОНА…
793,58 млн сум
Дом 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА 5 СОТИХ 3 -…
317,43 млн сум
Дом 4 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Фергана, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - ВАТСТРОЙ - 1- МАСЖИД ОРКАСИДА - КИР…
439,52 млн сум

Параметры недвижимости в Фергана, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная