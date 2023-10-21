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Коммерческая недвижимость в Фергана, Узбекистан

инвестиционная недвижимость
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1 объект найдено
Инвестиционная в Фергана, Узбекистан
Инвестиционная
Фергана, Узбекистан
Современный, грамотно спроектированный бизнес-центр  "Fayz plaza"  Расположен в оживленной …
Цена по запросу