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Ферганская область
Земельные участки
Земельные участки в Ферганская область, Узбекистан
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5 объектов найдено
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Земельные участки
Фергана, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ ШОДЛИК МАСЖИДИ ОРКАСИДА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ШОДЛИК 5 СОТ…
268,60 млн сум
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Земельные участки
Фергана, Узбекистан
БУШ ЕР СОТИЛАДИ ШАХАРДА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - "ВИСОЛ" ТУЙХОНАСИ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 9 СОТИГ…
42,73 млн сум
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Земельные участки
Фергана, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ ШАХАРДА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - 29 - МАКТАБ ОРКАСИДА 10 СОТИХ 1 ХОНА УЙИ…
54,94 млн сум
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Земельные участки
Маргилан, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: КИРГИЛИ МОСТ - ПРОПАН ЗАПРАВКА ОРКАСИДА - КАТТА ЙУ́ЛГА 200 МЕТР …
402,90 млн сум
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Земельные участки
Маргилан, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - ЭШОН ГУЗАР 6 СОТИХДАН ИБОРАТ 3 ТА ХОНАГА Б…
335,75 млн сум
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