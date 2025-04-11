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Жильё в Дустлик (Политотдел), Узбекистан

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Дустлик (Политотдел), Узбекистан
Дом 6 комнат
Дустлик (Политотдел), Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся Участок (Усадьба) 40 соток . Територя новый Ташкент.  Дом 250м2 , 6 комнат . На уч…
$450,000
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Агентство
Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
Языки общения
Русский
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