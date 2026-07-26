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Жилье в Дустабад (Солдатский), Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж в Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Коттедж
Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20,800
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Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha