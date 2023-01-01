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RABAD

Узбекистан, Истиқлол МФЙ, Зукколар кучаси, 42-уй
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RABAD
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
rabad.uz
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О застройщике

Уникальный строительный торговый центр в превосходной локации общей площадью 40 000 кв.м.
Основная специализация - оптовая и розничная продажа строительных материалов и товаров для обустройства комфорта и быта класса «Комфорт» и «Премиум».

Услуги

Вы можете купить или арендовать площадь для магазинов любого формата в строительной сфере деятельности, интерьерных решений, а так же для точек питания и фудкортов. Помещения сдаются покупателю по принципу «White Box» с проведёнными коммуникациями.
В общих зонах есть места для отдыха, фудкорт, молельные комнаты, отделения банков, вендинговые автоматы, детские зоны и многое другое.

Наши агенты в Узбекистане
Строительный торговый центр RABAD
Строительный торговый центр RABAD
1 объект
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