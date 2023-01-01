Услуги

Вы можете купить или арендовать площадь для магазинов любого формата в строительной сфере деятельности, интерьерных решений, а так же для точек питания и фудкортов. Помещения сдаются покупателю по принципу «White Box» с проведёнными коммуникациями.

В общих зонах есть места для отдыха, фудкорт, молельные комнаты, отделения банков, вендинговые автоматы, детские зоны и многое другое.