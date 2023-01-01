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EFFECT STROY

Toshkent shahri, Shayxontohur tumani ZULFIYAXONIM KO`CHASI, 1A-B-UY, 45-XONA
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EFFECT STROY
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Многоквартирный жилой дом ЖК EFFECT STROY
Многоквартирный жилой дом ЖК EFFECT STROY
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: EFFECT STROY
Окунитесь в лучшие условия жизни в Янгиюле - от уютных 1-комнатных до просторных 3-комнатных квартир. Современный дизайн, непревзойденные удобства и сердцебиение города — все это в одном месте. Выберите подходящее количество комнат и измените свой образ жизни уже сегодня! В "Эффект Строй" наши 3-комнатные квартиры сочетают в себе всю прелесть Янгиюля и современную изысканность. Окунитесь в жизнь, полную удобства и спокойствия. Расположенные в самом сердце Янгиюля, 2-комнатные квартиры "Эффект Строй" переосмысливают представление о жизни. От образования до отдыха - у нас вы найдете все, что нужно. Характеристики: Тип жилья: Новостройки Этажность: 5 Балкон: Есть Срок сдачи: 1 квартал 2024 Санузел: 2 (для больших квартир) Тип строения: Кирпич В шаговой доступности находятся: школа, спортивный зал, учебный центр и общественный транспорт.
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