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Единый Центр Новостроек

Узбекистан, Узбекистан
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

Единый Центр Новостроек — это независимая платформа подбора и аналитики первичной недвижимости в Ташкенте. Мы помогаем покупателям и инвесторам принимать обоснованные и безопасные решения при покупке квартир в строящихся жилых комплексах.

Компания создана по инициативе ведущих девелоперов столицы, чтобы упростить покупателю путь к надёжной недвижимости — без рисков, без переплат и с полной прозрачностью на каждом этапе сделки.

Наша основная задача — быть фильтром качества, который допускает к продаже только те проекты, которые прошли юридическую и техническую проверку. Мы не аффилированы с конкретными агентствами, не берём комиссию с покупателей и не продвигаем сомнительные объекты.

Наши преимущества:

  • Юридическая экспертиза всех ЖК

  • Проверка соблюдения строительных стандартов

  • Цена на квартиры — без наценок и агентских комиссий

  • Выбор объектов по целям: для жизни, для аренды, для перепродажи

  • Подбор локации по инфраструктуре и доступности

  • Сопровождение сделки до получения ключей

Направления работы:

  • Подбор новостроек по бюджету и целям клиента

  • Проверка разрешительных документов и договоров

  • Анализ инвестиционного потенциала объектов

  • Консультации по районам и их перспективам

  • Индивидуальный подбор через онлайн-чек-лист

География проектов

Мы работаем со всеми надёжными новостройками столицы — от Юнусабада до Сергели. В каталоге представлены жилые комплексы в следующих районах:

  • Мирзо-Улугбекский

  • Шайхантахурский

  • Чиланзарский

  • Яккасарайский

  • Мирабадский

  • Сергели и другие

 

Услуги

Для покупателей квартир

  1. Подбор квартиры в новостройке по вашим параметрам
    — Район, метраж, этаж, тип планировки, бюджет, вид из окна и др.

  2. Юридическая проверка жилого комплекса
    — Проверка права собственности на землю, разрешения на строительство, документов застройщика, условий договора.

  3. Анализ технического состояния и качества строительства
    — Сопровождение экспертом, выезд на объект, оценка соблюдения технологий.

  4. Сравнение актуальных предложений по цене и условиям
    — Выбор наиболее выгодного варианта по цене застройщика (без наценок и комиссий).

  5. Консультация по условиям оплаты и рассрочкам
    — Подбор проектов с гибкой системой платежей, рассрочками или скидками при 100% оплате.

  6. Рекомендации по выбору надёжных застройщиков
    — На основании репутации, истории завершённых проектов и финансовой устойчивости.

  7. Сопровождение сделки “под ключ”
    — От подачи заявки до подписания договора и получения ключей.

  8. Информационная безопасность
    — Работа только с проверенными объектами. ЖК с нарушениями — автоматически исключаются из базы.

Для инвесторов, приобретающих квартиры в новостройках

  1. Стратегический подбор объекта под инвестиционные цели
    — Покупка под:

    • перепродажу на этапе роста цен,

    • ремонт с последующей продажей,

    • долгосрочную или краткосрочную аренду.

  2. Оценка инвестиционной привлекательности ЖК
    — Анализ соотношения текущей цены и прогнозируемого роста;
    — Расчёт окупаемости и потенциальной доходности по каждому объекту.

  3. Выбор локации на основе спроса и перспектив развития района
    — Учитываются: транспортная доступность, инфраструктура, будущие проекты в округе, спрос на аренду/покупку.

  4. Подбор оптимального этапа строительства под стратегию
    — Котлован (максимальный рост)
    — Этап отделки (быстрый ввод в эксплуатацию)
    — Готовый объект (немедленная сдача в аренду)

  5. Формирование индивидуального инвестиционного пакета
    — Подбор 2–3 объектов под ваш бюджет, цель и сроки.
    — Расчёт затрат, налогов, сроков возврата инвестиций.

  6. Юридическая и техническая проверка объекта
    — Защита от рисков: проверка застройщика, документации, истории участков и финансовых обязательств.

  7. Консультация по налоговым и финансовым вопросам
    — Советы по аренде, налогообложению, оптимизации затрат и повторной продаже.

  8. Поддержка на всех этапах сделки
    — От выбора до оформления договора, включая помощь в коммуникации с застройщиком.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 11:00
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Русский
Единый Центр Новостроек
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Год основания компании 2025
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Единый Центр Новостроек — ваш надёжный навигатор в мире современной недвижимости. Здесь собраны только проверенные застройщики, актуальные цены и реальные предложения. ✨ Почему выбирают нас: — Помогаем выбрать квартиру мечты без стресса и обмана — Сопровождаем на каждом этапе: от подбо…
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