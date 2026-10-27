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Планируете купить квартиру в Ташкенте? Тогда эта информация для вас!По данным анализа объявлений о продаже на 26 октября 2026 года, медианная стоимость квартиры в столице составляет около $91 700, а медианная цена квадратного метра — $1 433.Где недвижимость дороже, а где доступнее?Мирабадский район — около $1 833 за м².Яккасарайский район — около $1 802 за м².Шайхантахурский район — около $1 626 за м².Мирзо-Улугбекский район — около $1 542 за м².Яшнабадский район — около $1 361 за м².Сергелийский район — около $1 019 за м².Что это означает для покупателя?Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть районы с более доступной стоимостью квадратного метра. Если важны расположение, инфраструктура и престиж, можно изучить предложения в центральных районах.Важно: это цены из объявлений, а не окончательные суммы состоявшихся сделок. Стоимость конкретной квартиры зависит от состояния, дома, этажа, площади и документов.Хотите подобрать квартиру под свой бюджет? Напишите нам в Estate Home UZ — поможем сравнить варианты и найти подходящую недвижимость.