СКОЛЬКО СЕГОДНЯ СТОИТ КВАРТИРА В ТАШКЕНТЕ? ЦЕНЫ ПО РАЙОНАМ
По данным анализа объявлений о продаже на 26 октября 2026 года, медианная стоимость квартиры в столице составляет около $91 700, а медианная цена квадратного метра — $1 433.
Где недвижимость дороже, а где доступнее?
Мирабадский район — около $1 833 за м².
Яккасарайский район — около $1 802 за м².
Шайхантахурский район — около $1 626 за м².
Мирзо-Улугбекский район — около $1 542 за м².
Яшнабадский район — около $1 361 за м².
Сергелийский район — около $1 019 за м².
Что это означает для покупателя?
Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть районы с более доступной стоимостью квадратного метра. Если важны расположение, инфраструктура и престиж, можно изучить предложения в центральных районах.
Важно: это цены из объявлений, а не окончательные суммы состоявшихся сделок. Стоимость конкретной квартиры зависит от состояния, дома, этажа, площади и документов.
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Опубликовано: 27.10.2026, 13:38