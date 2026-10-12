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Пишите в телеграм: @Heaven_Of_KingsВаш проект. Наша забота.Создаём продуманные пространства для жизни и работы — от архитектурной концепции дома до дизайна интерьера и организации ремонтных работ.Чем мы занимаемся:— Архитектурное проектирование — разрабатываем концепцию фасада, планировку и архитектурные решения для вашего дома.— Дизайн интерьера — создаём функциональные пространства с продуманной планировкой, визуализациями, подбором материалов и рабочими чертежами.— Организация ремонта — координируем взаимодействие с мастерами и поставщиками, помогаем контролировать выполнение проектных решений и расходы.— Сопровождение проекта — помогаем разбираться в технических вопросах, оценивать варианты и принимать обоснованные решения на каждом этапе.Наша задача — сделать процесс понятнее для владельца. Мы помогаем соединить эстетику, функциональность и разумный бюджет, чтобы вы могли принимать решения, понимая, что и зачем делается.📍 ТашкентПланируете строительство или ремонт?Напишите нам в Direct. Обсудим вашу задачу, желаемый результат и бюджет, а затем предложим подходящий формат работы.ATOM — ваш проект, наша работа.