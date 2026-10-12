Строительство,дизайн,проектирование,архитектура и организация ремонта в Ташкенте.
Ваш проект. Наша забота.
Создаём продуманные пространства для жизни и работы — от архитектурной концепции дома до дизайна интерьера и организации ремонтных работ.
Чем мы занимаемся:
— Архитектурное проектирование — разрабатываем концепцию фасада, планировку и архитектурные решения для вашего дома.
— Дизайн интерьера — создаём функциональные пространства с продуманной планировкой, визуализациями, подбором материалов и рабочими чертежами.
— Организация ремонта — координируем взаимодействие с мастерами и поставщиками, помогаем контролировать выполнение проектных решений и расходы.
— Сопровождение проекта — помогаем разбираться в технических вопросах, оценивать варианты и принимать обоснованные решения на каждом этапе.
Наша задача — сделать процесс понятнее для владельца. Мы помогаем соединить эстетику, функциональность и разумный бюджет, чтобы вы могли принимать решения, понимая, что и зачем делается.
📍 Ташкент
Планируете строительство или ремонт?
Напишите нам в Direct. Обсудим вашу задачу, желаемый результат и бюджет, а затем предложим подходящий формат работы.
ATOM — ваш проект, наша работа.
Опубликовано: 12.10.2026, 12:53