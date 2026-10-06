РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ТАШКЕНТА: ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ?
Рынок недвижимости Ташкента продолжает расти. По итогам сентября медианная цена предложения квартиры в столице достигла $80 000 — это примерно на 0,6% выше, чем в конце августа. Анализ основан более чем на 10,6 тыс. объявлений. Важно: это именно цены, указанные продавцами в объявлениях, а не средняя цена фактически совершённых сделок.
Самые дорогие районы Ташкента:
1- Мирабад — около $110 000
2- Яккасарай — около $105 000
3- Шайхантахур — около $99 000
Другие районы:
Юнусабад — около $88 000
Мирзо-Улугбек — около $87 000
Яшнабад — около $72 000
Сергели — около $70 000
Бектемир — около $56 000
Цена за 1 м² в среднем по Ташкенту достигла около $1 403.
Лидируют:
▫️ Яккасарай — $1 750/м²
▫️ Мирабад — $1 724/м²
▫️ Мирзо-Улугбек — $1 541/м²
Что с арендой?
Средняя долгосрочная аренда квартиры в Ташкенте сейчас составляет около $600 в месяц. В Мирабаде и Шайхантахуре средний показатель — около $800, а в Сергели и Бектемире — около $400.
При этом спрос остаётся активным: за январь–август 2026 года в Узбекистане зарегистрировано 222,5 тыс. сделок с жильём, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ташкенте рост составил 27,5%.
Что это значит для покупателей и продавцов?
Покупателям: сейчас особенно важно сравнивать не только район, но и реальную стоимость квадратного метра, состояние квартиры, этаж, локацию и документы.
Продавцам: завышенная цена может увеличить срок экспозиции объекта. Грамотная оценка и правильная стратегия продажи становятся всё важнее.
Тем, кто сдаёт: качественные, меблированные квартиры в хороших локациях по-прежнему пользуются спросом.
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Опубликовано: 06.10.2026, 10:49