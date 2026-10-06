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Свежие данные на октябрь 2026 годаРынок недвижимости Ташкента продолжает расти. По итогам сентября медианная цена предложения квартиры в столице достигла $80 000 — это примерно на 0,6% выше, чем в конце августа. Анализ основан более чем на 10,6 тыс. объявлений. Важно: это именно цены, указанные продавцами в объявлениях, а не средняя цена фактически совершённых сделок.Самые дорогие районы Ташкента:1- Мирабад — около $110 0002- Яккасарай — около $105 0003- Шайхантахур — около $99 000Другие районы:Юнусабад — около $88 000Мирзо-Улугбек — около $87 000Яшнабад — около $72 000Сергели — около $70 000Бектемир — около $56 000Цена за 1 м² в среднем по Ташкенту достигла около $1 403.Лидируют:▫️ Яккасарай — $1 750/м²▫️ Мирабад — $1 724/м²▫️ Мирзо-Улугбек — $1 541/м²Что с арендой?Средняя долгосрочная аренда квартиры в Ташкенте сейчас составляет около $600 в месяц. В Мирабаде и Шайхантахуре средний показатель — около $800, а в Сергели и Бектемире — около $400.При этом спрос остаётся активным: за январь–август 2026 года в Узбекистане зарегистрировано 222,5 тыс. сделок с жильём, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ташкенте рост составил 27,5%.Что это значит для покупателей и продавцов?Покупателям: сейчас особенно важно сравнивать не только район, но и реальную стоимость квадратного метра, состояние квартиры, этаж, локацию и документы.Продавцам: завышенная цена может увеличить срок экспозиции объекта. Грамотная оценка и правильная стратегия продажи становятся всё важнее.Тем, кто сдаёт: качественные, меблированные квартиры в хороших локациях по-прежнему пользуются спросом.Хотите узнать, сколько сегодня реально стоит ваша квартира или дом?Напишите мне — сделаю ориентировочную оценку и подберу актуальную стратегию продажи или аренды.Ваш агент по недвижимости