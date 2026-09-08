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В Ташкенте активно продолжается работа по программе градостроительной реновации. В первую очередь речь идёт о старом и аварийном жилье, а не о массовом автоматическом сносе всех старых домов.Уже определены зоны, где ведётся работа по реновации, в том числе в Яшнабадском, Мирабадском и Сергелийском районах. На местах работают специальные штабы, где жителям разъясняют порядок переселения, компенсации, сроки и гарантии.Что особенно важно для собственников?По новому законодательству для включения территории в программу реновации требуется согласие не менее 80% правообладателей. Однако это не означает, что при достижении 80% можно просто забрать жильё остальных собственников. Для аварийных домов предусмотрены отдельные правила, а спорные ситуации могут решаться в судебном порядке.При реновации власти заявляют приоритет предоставления равноценного жилья в уже готовых новостройках, по возможности в том же районе или привычной для семьи городской среде.Ещё один важный момент: в Ташкенте выявляются и незаконные постройки, которые подлежат демонтажу в установленном порядке. В августе хокимият сообщал о продолжении работ по освобождению городской территории от незаконных объектов и самовольных построек.Что делать собственнику, если ваш дом попал в зону реновации?Не спешите продавать квартиру только из-за слухов о сносе.Сначала необходимо:проверить официальный статус территории;проверить документы на квартиру и землю;выяснить условия переселения;узнать размер и форму компенсации;внимательно изучить предлагаемый вариант жилья;получить официальные документы, а не ориентироваться только на сообщения соседей или Telegram.Если хотите купить или продать квартиру в Ташкенте, особенно в районе, где обсуждается реновация, обязательно проверяйте перспективы объекта до сделки.Снос — это не всегда потеря недвижимости. Главное — понимать свои права и условия реновации.