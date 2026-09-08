ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СНОСЕ И РЕНОВАЦИИ В ТАШКЕНТЕ
Уже определены зоны, где ведётся работа по реновации, в том числе в Яшнабадском, Мирабадском и Сергелийском районах. На местах работают специальные штабы, где жителям разъясняют порядок переселения, компенсации, сроки и гарантии.
Что особенно важно для собственников?
По новому законодательству для включения территории в программу реновации требуется согласие не менее 80% правообладателей. Однако это не означает, что при достижении 80% можно просто забрать жильё остальных собственников. Для аварийных домов предусмотрены отдельные правила, а спорные ситуации могут решаться в судебном порядке.
При реновации власти заявляют приоритет предоставления равноценного жилья в уже готовых новостройках, по возможности в том же районе или привычной для семьи городской среде.
Ещё один важный момент: в Ташкенте выявляются и незаконные постройки, которые подлежат демонтажу в установленном порядке. В августе хокимият сообщал о продолжении работ по освобождению городской территории от незаконных объектов и самовольных построек.
Что делать собственнику, если ваш дом попал в зону реновации?
Не спешите продавать квартиру только из-за слухов о сносе.
Сначала необходимо:
проверить официальный статус территории;
проверить документы на квартиру и землю;
выяснить условия переселения;
узнать размер и форму компенсации;
внимательно изучить предлагаемый вариант жилья;
получить официальные документы, а не ориентироваться только на сообщения соседей или Telegram.
Если хотите купить или продать квартиру в Ташкенте, особенно в районе, где обсуждается реновация, обязательно проверяйте перспективы объекта до сделки.
Снос — это не всегда потеря недвижимости. Главное — понимать свои права и условия реновации.
Опубликовано: 08.09.2026, 15:22