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Август 2026 года ознаменовался несколькими важными событиями для собственников, покупателей и инвесторов.Рынок жилья сохраняет активностьВ I квартале 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано 110,1 тыс. сделок купли-продажи недвижимости — на 48,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ташкенте рост составил 64%.Массовая оценка недвижимости в ТашкентеМассовую оценку прошли более 600 тысяч квартир и свыше 213 тысяч частных домов. Предварительная стоимость квартир составила 426,7 трлн сумов, что примерно в 7,4 раза превышает их действующую кадастровую стоимость.Ташкент продолжает обновлятьсяВ городе реализуется программа реновации. Ежегодно планируется переселять около 12–15 тысяч жителей из ветхого жилого фонда. На месте устаревших домов предполагается строительство современных жилых комплексов с необходимой инфраструктурой.Как меняются цены?Согласно одному из актуальных обзоров объявлений, в июле медианная цена предложения квартир в Ташкенте составляла около $1 375 за м². При этом важно учитывать, что речь идёт о ценах в объявлениях, а не о фактической стоимости завершённых сделок.Что это означает для вас?Если вы планируете приобрести квартиру, важно оценивать не только цену, но и район, состояние дома, юридическую чистоту документов, перспективы реновации и ликвидность объекта.Если вы собственник, профессиональная оценка недвижимости приобретает особое значение. Завышенная цена может существенно увеличить срок продажи, а заниженная — привести к финансовым потерям.Если вы рассматриваете недвижимость как инвестиционный актив, целесообразно анализировать районы с развивающейся инфраструктурой и активным обновлением жилого фонда.Следите за рынком: решения в сфере недвижимости следует принимать на основе объективных данных, а не слухов.Если вы хотите узнать, сколько сегодня действительно стоит ваша квартира или дом в Ташкенте, обращайтесь. Мы поможем оценить объект и определить оптимальную стратегию продажи или покупки.Напишите нам в Direct — проанализируем вашу ситуацию.