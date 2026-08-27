Рынок недвижимости Ташкента: ключевые тенденции
Рынок жилья сохраняет активность
В I квартале 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано 110,1 тыс. сделок купли-продажи недвижимости — на 48,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ташкенте рост составил 64%.
Массовая оценка недвижимости в Ташкенте
Массовую оценку прошли более 600 тысяч квартир и свыше 213 тысяч частных домов. Предварительная стоимость квартир составила 426,7 трлн сумов, что примерно в 7,4 раза превышает их действующую кадастровую стоимость.
Ташкент продолжает обновляться
В городе реализуется программа реновации. Ежегодно планируется переселять около 12–15 тысяч жителей из ветхого жилого фонда. На месте устаревших домов предполагается строительство современных жилых комплексов с необходимой инфраструктурой.
Как меняются цены?
Согласно одному из актуальных обзоров объявлений, в июле медианная цена предложения квартир в Ташкенте составляла около $1 375 за м². При этом важно учитывать, что речь идёт о ценах в объявлениях, а не о фактической стоимости завершённых сделок.
Что это означает для вас?
Если вы планируете приобрести квартиру, важно оценивать не только цену, но и район, состояние дома, юридическую чистоту документов, перспективы реновации и ликвидность объекта.
Если вы собственник, профессиональная оценка недвижимости приобретает особое значение. Завышенная цена может существенно увеличить срок продажи, а заниженная — привести к финансовым потерям.
Если вы рассматриваете недвижимость как инвестиционный актив, целесообразно анализировать районы с развивающейся инфраструктурой и активным обновлением жилого фонда.
Следите за рынком: решения в сфере недвижимости следует принимать на основе объективных данных, а не слухов.
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Опубликовано: 27.08.2026, 11:47