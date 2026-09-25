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Коммерческая недвижимость в Чирчике, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Чирчик, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Чирчик, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Продам отличный бизнес обьект под любые направления коммерческой деятельности на 1.5 Га …
$12 000
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Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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