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Квартиры с видом на горы в Чирчик, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Азатчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Азатчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Продаётся 3-комнатная квартира Адрес: ул. Амира Темура, 64Б (рядом с паспортным столом) Эт…
$48,000
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Параметры недвижимости в Чирчик, Узбекистан

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная