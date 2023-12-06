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Коммерческая недвижимость в Чиназский район, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая в Чиназ, Узбекистан
Коммерческая
Чиназ, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 2
15,98 млрд сум
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