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Земельные участки в Чимган, Узбекистан

2 объекта найдено
Земельные участки в Чимган, Узбекистан
Земельные участки
Чимган, Узбекистан
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
742,32 млн сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Земельные участки в Чимган, Узбекистан
Земельные участки
Чимган, Узбекистан
Бустонлик тумани, Чимган МФЙ да #участка сотилади 8 сотих, 6 хона свет, сув бор, интернет…
989,76 млн сум
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский