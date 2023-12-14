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Чимган
Земельные участки
Земельные участки в Чимган, Узбекистан
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2 объекта найдено
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Земельные участки
Чимган, Узбекистан
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
742,32 млн сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Земельные участки
Чимган, Узбекистан
Бустонлик тумани, Чимган МФЙ да #участка сотилади 8 сотих, 6 хона свет, сув бор, интернет…
989,76 млн сум
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Агентство
One rieltor MCHJ
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