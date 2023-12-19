Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чимган
  3. Жилая
  4. Коттеджи

Коттеджи в Чимган, Узбекистан

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чимган, Узбекистан
Коттедж 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 2
3,34 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения: Русский