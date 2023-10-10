Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Жилая
  4. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в Чиланзарский район, Узбекистан

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/7
Элитная Новостройка 4/4/7 ЖК: Янги Дархан  Ориентир Новомосковская   Комнат 4 Этаж 4 …
4,87 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/9
ПРОДАЕТСЯ 2/3/9 НОВОСТРОЙКА  ЖК Истамбул сити (Яккасарайский район) Комнат: 2 Этаж: 3…
1,34 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/8
"TASHKENT CITY" ЖК: Гарденс резиденс  Блок  (А)  Комнат : 2 Этаж : 2 Этажность : 8 П…
1,64 млрд сум
Квартира 3 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
Assalom Havo – Новый Образ Жизни Жилой квартал Assalom Havo — это новый проект от Golden Ho…
703,65 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 14/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
653,33 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 5/8
Продается квартира в новостройке  Яккасарайский район  Ор-р: Глинка / 8 роддом  Комнат-3 …
1,80 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 3/6
Клубная Новостройка Нукусская Глинка 2/3/6 Закрытый охран.двор/ Детская площадка Площадь к…
1,57 млрд сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на улице Ивлеева (Яккасарайский район) Комнат: 10 Уровней: 4 Площ…
19,48 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Срочно!!! Ц1 3/4/4 кирпич С/уз совмещенный Мебель +техника Ремонт Евро люкс балкон 2*7 Не…
1,73 млрд сум
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Этаж 8/12
ПРОДАЕТСЯ 4/8/12 НОВОСТРОЙКА  ЖК NRG Mirzo Ulugbek на Сайраме/ Буз базар  (Мирзо-Улугбек…
2,92 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/8
🏙 Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке, Габус! 📍 Ориентир: метро Ойбек, Les Aile…
1,22 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 6/8
Реклама №5673 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Количество комнат: 3 Этаж: 6 Этажнос…
913,26 млн сум

Параметры недвижимости в Чиланзарский район, Узбекистан

недорогая
элитная