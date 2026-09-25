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Двухуровневые квартиры в Чиланзарском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Город Ташкент Чиланзарский район 2 - комнатная 1 - этаж 4 - этажнонго дома ба…
Цена по запросу
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OOO "TORA TOWER"
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/9
Продаётся квартира в новостройке ЖК OSIYO STROY, в Чиланзарском районе. Площадь — 115 м², к…
$199 000
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Агентство
OTABEK REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Чиланзарском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная