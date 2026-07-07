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Инвестиционная недвижимость в Чарваке, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Premium Premium
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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