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Коммерческая недвижимость в Булунгур, Узбекистан

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1 объект найдено
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО УЧАСТКА, М-39, БУЛУНГУР. 40 СОТОК. в Булунгур, Узбекистан
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО УЧАСТКА, М-39, БУЛУНГУР. 40 СОТОК.
Булунгур, Узбекистан
Количество этажей 3
Участок на трассе М-39 в Булунгуре. Высокая проходимость, удобный подъезд, прямая видимость …
$150
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