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Земельные участки в Бухаре, Узбекистан

1 объект найдено
Участок земли в Бухара, Узбекистан
Участок земли
Бухара, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНЫЙ УЧАСТОК. ВДОЛЬ ДОРОГИ. ГОРОД БУХАРА. УЛ БАХОУДДИНА НАКШБАНДА 348/2 1 …
2,25 млрд сум
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