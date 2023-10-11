Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Земельные участки

Земельные участки в Бостанлыкском районе, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Думалак, Узбекистан
Земельные участки
Думалак, Узбекистан
Бостанлыкский район Пос Хумсан ( ор р Санаторий " Хумсан Булок") Продается участок под строи…
1,04 млрд сум