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Коттеджи с террасой в Бостанлыкском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Бостанлыкский район, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продаётся Новый премиальный загородный дом в Чимгане для семейного отдыха и инвестиций 🌄 …
$250
НДС
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Параметры недвижимости в Бостанлыкском районе, Узбекистан

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная