Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Жилая
  4. Комнаты

Комнаты в Бектимирский район, Узбекистан

Комната Удалить
Очистить
1 объект найдено
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 34 м²
Этаж 4/4
Данная квартира находится в в развивающемся районе: Бектемирском. Все необходимые точки для…
375,75 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Бектимирский район, Узбекистан

недорогая
элитная