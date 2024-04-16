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Кафе и рестораны в Бектимирский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
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инвестиционная недвижимость
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Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Продается готовый ресторан в Ташкент, Узбекистан
Продается готовый ресторан
Ташкент, Узбекистан
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается готовый ресторан 900 м2., общая территория на 8 соток. Цена: 600.000$ (торг н…
7,60 млрд сум
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