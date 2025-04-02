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Жильё в Бекабадский район, Узбекистан

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Айбек, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Айбек, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 9/9
-Треххкомнатная квартира в Мирабадском районе на Госпиталке. Отличная локация, развитая инфр…
$103,000
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Агентство
Goodland Агентство Недвижимости
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Бекабадский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная