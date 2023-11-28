Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бекабад
  3. Земельные участки

Земельные участки в Бекабад, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Бекабад, Узбекистан
Земельные участки
Бекабад, Узбекистан
#2046 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Новая база в Сырдарье  Площадь : 3 га  Расположение: 70 к…
55,38 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения: English, Русский
+998947770567 [email protected]