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Жилье в Бекабад, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бекабад, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бекабад, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
2-кават , 2-хонали квартира 🆕 Янги қурилган дом Кредити йўқ 💰 Нархи 17.000 $
$17 000
НДС
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Частный продавец
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бекабад, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бекабад, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Шошилинч равишда❗️ Уй сотилади? 2 хонали 2 этаж Гиштлик домда? По адресу: 13 МКР ОРИ…
Цена по запросу
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Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
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Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Бекабад, Узбекистан

Недорогая
Элитная