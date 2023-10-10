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Жильё в Бекабад, Узбекистан

квартиры
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Бекабад, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Бекабад, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Шошилинч равишда❗️ Уй сотилади🤝 2 хонали 2 этаж Гиштлик домда🏢 По адресу: 13 МКР ОРИ…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Бекабад, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная